Женщина назвала хейтеров "диванными критиками".

Возлюбленная звезды сериала "Спіймати Кайдаша", актера Тараса Цимбалюка - бизнесвумен Светлана Готочкина - отреагировала на хейт их пары из-за танцев под русскую музыку. Женщина не поняла, почему на нее и ее избранника "набросились" в сети.

На днях звездная пара вместе со своими друзьями развлекались в загородном доме под песни Земфиры, Сергея Мазаева и белорусской группы "Леприконсы". Поклонники актера возмутились такими действиями и осудили его. Артист до сих пор никак не прокомментировал инцидент, но его избранница решила ответить на критику в своем Instagram.

По ее словам, она не понимает, почему на них полилось столько хейта. В свое оправдание Готочкина напомнила, что вместе с Цымбалюком они много помогают ВСУ во время войны.

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"Что я могу сказать? Читаю сегодня комментарии под своими постами, Тараса, своих друзей и немного ох**ваю от того, сколько у нас злых и тупых людей, для которых наибольшее удовольствие - об*ср*ть ближнего. Я немного не понимаю, почему в нашей стране так происходит, если человек делает много добрых дел для людей, общества, для нашей страны, то сначала ты очень добрый, все в порядке, а потом мгновенно, когда этот человек сделал что-то не так, как вам хочется, то вы готовы смешать человека с дерьмом? А все добрые дела и поступки просто забываются", - отметила Светлана.

В дополнение она призвала всех хейтеров следить за своими поступками, а уже потом критиковать кого-то в сети. А также бизнесвумен посоветовала больше времени уделять благотворительности и помогать Украине в сложное время.

"Почему вы прежде всего не подумаете о себе, дорогие мои? Чего вы достигли в своей жизни? Как вы помогли сейчас обществу, волонтерам? Почему вы прежде всего не смотрите на себя? На свои поступки? Я уверена на 100%, что все те, кто пишет эту грязь, это диванные критики, которые сидят дома, просматривают новости и думают, кому какую х**ню написать. Люди, так нельзя. Начните с себя", - указала Готочкина.

К слову, актер и предпринимательница закрутили роман во время полномасштабного вторжения. Тарас впервые объявил об их отношениях в декабре 2023 года, опубликовав черно-белые кадры с любимой.

Напомним, ранее Тарас Цимбалюк поздравил любимую с важным праздником и рассказал, как познакомил ее родителями.

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