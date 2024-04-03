Она удивляется поведению актрисы-предательницы.

Украинская актриса Олеся Жураковская высказалась о своей экс-подруге актрисе Ирине Горбачевой, которая из Мариуполя и не осуждает полномасштабное вторжение РФ.

Олеся отметила, что удивляется поведению путинистки, которая была до войны для нее близкой подругой. Однако сейчас пути женщин разошлись навсегда.

"Для меня это был удар, когда я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит: "В целом я не осуждаю". Меня просто парализовало в тот момент. Но такое сейчас время. Нужно рвать связи, не оглядываясь назад. Надо, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать пространство для творчества. На место этих людей придут те, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары", - прокомментировала Олеся в интервью журналистке Алине Доротюк.

Сейчас бывшие подруги не поддерживают связь.

Позиция Ирины Горбачевой относительно войны в Украине

Актриса Ирина Горбачева играла в фильмах "Обратная связь", "Дыхание", "Тренер", "Я худею" и в других киноработах. В первые дни войны она отменила все свои выступления в РФ, но публично не комментировала события на своей родине. После не было ни одного упоминания о войне с ее стороны. А в прошлом году появилась информация, что Ирина развелась с солистом группы "Quest Pistols" Антоном Савлеповым. Причиной их разрыва, по слухам, стали разногласия в политических взглядах. Сейчас Горбачева возобновила свою творческую деятельность в стране-агрессоре и уже успела сняться в новом пропагандистском проекте.

Напомним, ранее известная актриса из Мариуполя засветилась на фестивале в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: