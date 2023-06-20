Горбачева почти год скрывала, что развелась, хотя слухи об их разрыве появились еще в апреле 2022.

Актриса Ирина Горбачева, которая родилась и в детстве жила в украинском городе Мариуполь, а потом уехала в Россию, заявила, что свободна. Ранее она была замужем за солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Слухи об их разводе ходили на почве разногласий касательно войны в Украине - Савлепов поддержал родную страну, тогда как Горбачевой было наплевать на зверства, которые происходили в Украине по вине россиян.

Более того, весной прошлого года, когда РФ нещадно бомбила мирные украинские города, Горбачева рассказывала о важности "великой русской культуры", и публично хвалила страну-агрессора.

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Сейчас, как пишут росСМИ, Ирина Горбачева официально подтвердила, что в разводе.

"Да, я сейчас свободна", - сказала актриса на кинопремьере в Москве.

Что известно об отношениях Савлепова и Горбачевой

Отношения певца и актрисы были непродолжительными - роман закрутился в 2020 году, а год спустя пара тайно поженилась. В 2022 году начали говорить об их разводе, что, как оказалось, было не просто слухами. Совместных детей у них нет.

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