Ирина Горбачева перешла на сторону зла.

Российская актриса родом из Мариуполя Ирина Горбачева, которая известна благодаря ролям в фильмах "Обратная связь", "Тренер", "Я худею", "Дыхание" и других, внезапно посетила Московский кинофестиваль, где пела оды режиссеру страны-агрессора Борису Хлебникову.

Несмотря на то, что супруг Горбачевой, солист группы Quest Pistols Антон Савлепов, поддерживает родную Украину и переводит свои хиты на украинский язык, сама актриса решила перейти на сторону зла.

Стоит отметить и то, что многие актеры бойкотировали фестиваль из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, но не Горбачева. Мало того, что она появилась на красной дорожке, так еще и восхваляла пропутинского режиссера.

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"Вчера было открытие Московского Международного Кинофестиваля в рамках которого показали фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Ух... Так много хочется сказать и помолчать. Это невероятно сильное кино! Я бы назвала его трагикомедийная катастрофа. Давно так не переживала за героев в кино. Всем создателям поклон и благодарность!" – написала Горбачева.

Позиция Ирины Горбачевой по войне в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения она сказала, что отменяет все свои концерты в РФ. Однако она четко не сказала, что Россия напала на Украину. После этого она долгое время молчала. Сейчас же, судя по всему, решила возобновить свою творческую деятельность в РФ.

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