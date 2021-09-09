По словам молодой мамы, в их семье сейчас четко распределены обязанности.

Молодая супруга украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, как изменилась их жизнь с тех пор, как три месяца назад они стали родителями.

Своими впечатлениями девушка поделилась в Instagram, опубликовав трогательное семейное фото.

"Скоро три месяца, как мы родители. Полет нормальный. Мы полностью адаптировались", – отметила молодая мама.

По ее словам, в их семье сейчас четко распределены обязанности:

"Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботится о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит за разными покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать. Ну, а на маме все остальное".

Читайте также"Очень странно": Виктор Павлик признался, что ему сложно в 55 лет снова стать папойВместе с тем Репяхова призналась, что Виктор Павлик в роли отца приятно ее удивляет:

"Муж – большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать. Хоть по факту у мужа: Миша – 4 ребенок, но проживает он все впервые".

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова: свадьба и рождение сына

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года.

15 июня 2021-го у пары родился сын. Мальчика назвали Мишей.

Для музыканта это четвертый брак. Первая жена Лидии родила певцу сына Александра, вторая жена Светлана – дочь Кристину, а третья – сына Павлика.

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Автор: Катерина Шварц