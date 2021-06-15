Мальчика пара, как и планировала, назвала Михаилом.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова во вторник, 15 июня, родила сына.

Мальчика назвали Михаилом. Радостной новостью артист поделился на своей странице в Instagram.

Читайте такжеБеременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик на видео"Сегодня, 15 июня 2021. В 2:40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" - написал Виктор.

Для Екатерины это первый ребенок, у Виктора было два сына и дочь: Павел (1999-2020), Александр и Кристина.

Молодая жена Павлика: что известно

Украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет, 29 мая 2020.

В июне 2019 года ряд СМИ облетела новость, что 53-летний украинский певец Павлик ушел от жены к 25-летней любовнице.

Девушка много лет была фанаткой Павлика и представить не могла, что у них будут любовные отношения. Екатерина — концертный директор Виктора.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко