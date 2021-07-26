Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова стала мамой 15 июня. Женщина родила мальчика, его назвали Михаилом. Она быстро пришла в форму и уже похвасталась стройной фигурой после родов.
На своей странице в Instagram супруга Виктора Павлика опубликовала видео, на котором она примеряет различные наряды.
Екатерина Репяхова не стыдится своего тела. Почти через полтора месяца после родов она прекрасно выглядит и может себе позволить носить короткие топы, которые подчеркивают ее фигуру.
Свое тело жена Виктора Павлика снимала на видео в Закарпатье. Там она отдыхает вместе с мамой, мужем и новорожденным сыном. Екатерина Репяхова продемонстрировала разные образы: кокетливый с топом со шнуровкой на груди, модный с джинсами с высокой талией и даже деловой - с костюмом трендового цвета фуксии.
Поклонники пришли в восторг от фигуры Репяховой. "Быстро сбросила", "такая стройная", "настоящая модель" - написали комментаторы.
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