Виктор Павлик женился на своей 25-летней возлюбленной: появились первые фото со свадьбы

По словам девушки, с датой свадьбы пара определилась еще осенью 2019 года, тогда же купили кольца.

Украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет. При этом расписались они еще 29 мая. Но решили объявить об этом радостном событии только сегодня, 10 июня.

Репяхова заявила, что им очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому они решили объявить об этом только спустя 12 дней, написала она в Instagram.

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По словам девушки, с датой свадьбы пара определилась еще осенью 2019 года, тогда же купили кольца. Но никто не мог предугадать ограничений, которые внес карантин. "За это время я поняла, насколько жизнь непредсказуема, у Бога свои планы на нас. Все, чего я сейчас хочу - это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и, конечно же, здоровья".

В этом же посте Репяхова пообещала быть опорой и для любимого: "Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого Виктора Павлика. Моя миссия: заботиться, поддерживать и беречь твою жизнь, любовь!"

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