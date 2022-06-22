Украинская певица Миша Романова, которая обрела популярность после участия в легендарной группе "ВИА Гра", рассказала о своих родных из оккупированного Херсона.
По словам звезды, ее отец, брат и племянники не могут выехать из города потому, что российские оккупанты расстреливают машины. Больше всего ее беспокоит то, что она никак не может им помочь, хоть и очень хочет.
"Немножко откровенности. Мой отец находится в оккупированном городе Херсоне, уехать он не может, потому что машины расстреливают. Мой родной брат, который с семьей, где есть двое детей, тоже в Херсоне. Я не знаю, как им помочь (мое сердце обливается кровью)", – написала Романова в инста-сториз.
Она добавила, что в Херсоне у нее остались и друзья, которым она тоже никак не может помочь. По словам Миши, от этого она испытывает сильную боль.
Напомним, ранее журналисты рассказали, как артист украинского Сomedy Сlub переметнулся на сторону РФ.