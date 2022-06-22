Андрей Молочный еще в 2014 году переехал в РФ и там развлекает оккупантов.

Сергей Притула и Андрей Молочный когда-то были коллегами по кадру в шоу "Файна Юкрайна". Но теперь они точно по разные стороны баррикад. Притула - в родной Украине. Он собирает деньги и всячески помогает ВСУ. Молочный – в России и заявляет, что по Киеву среди бела дня "ходят нацисты".

Журналисты проекта FreeДом рассказали, что же произошло с Андреем Молочным и когда его укусила "кремлевская змея".

Юмористы выпустили целых 100 серий за два года. Кроме того, бок о бок Андрей Молочный и Сергей Притула собирали аплодисменты и в Comedy Club. Но сегодня - бывшие коллеги непримиримые идеологически враги.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ, с 24 февраля 2022 года, ведущий Сергей Притула собрал для ВСУ 700 млн грн.

А тем временем, его коллега по цеху Молочный живет в Москве, туда он перебрался еще в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и напала на Донбасс. Вместе с Антоном Лирныком они развлекают оккупантов, ведь в России платят больше.

"Андрею, который родился в украиноговорящем городке, в Москве начали мерещиться фашисты на улицах Киева", - отмечают журналисты и приводят его пост в Instagram.

А ведь на самом деле еще задолго до войны Андрей Молочный играл на руку российской пропаганде: он высмеивал украинский язык, а украинский дубляж фильмов, с которым сегодня сотрудничает Netflix, ему резал слух. А украинцев он неоднократно называл лишь эмигрантами и гастарбайтерами.

"Пока бомбят родной город Молочного, он пропал из медиаполя", - подытожили в сюжете.

Андрей Молочный (род. 2 мая 1978) - украинский актер, основной автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", а также историко-юмористического сериала "Рюрики". Участник юмористического коллектива "Дуэт имени Чехова", резидент Comedy club.

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