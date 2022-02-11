Актриса проведет День святого Валентина без бойфренда.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер поделилась грустной новостью: День святого Валентина она проведет одна, без своего жениха Александра Волошина.

Об этом девушка сообщила в Instagram-сторис.

"До сих пор не могу поверить… Я приготовила подарок… Я продумала свидание… Придумала, как проведем день… Не ставила себе никаких планов… А он уедет домой", – написала Тринчер.

"Это должно было быть наше первое 14 февраля вместе", – добавила Анна.

Она поделилась несколькими видео с бойфрендом. На одном из них он попросил ее не плакать:

"Не хныкай, пожалуйста, не надо. Испортишь настроение себе и мне. Зачем? Ну, кому оно надо?".

Ранее сообщалось, что блогер Александр Волошин сделал Анне Тринчер предложение.

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