Александр Волошин сделал девушке предложение руки и сердца.

Украинская блогерша Анна Тринчер рассказала в программе ЖВЛ, что ее возлюбленный, бизнесмен и блогер Александр Волошин позвал ее замуж.

Парень тщательно подготовился к предложению руки и сердца, поэтому устроил ей байкшоу, а также подарил кольцо от всемирно известного бренда Cartier.

Кроме того, Анна призналась, что свадьба состоится летом 2022 года. Вот только они не планируют устраивать традиционное празднование. Вероятно, это будет что-то молодежное и местами хайповое.

Читайте такжеУкраинка с самыми большими скулами после операции показала обнаженную грудь"Вот реперскую, хочется какого-нибудь гротеска, да. Что бы это не было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю", – поделилась пара.

В программе влюбленные рассказали, хотят ли ребенка. По словам Тринчер, на данный момент она чайлдфри и не представляет, как можно акцентироваться на другом человеке.

Напомним, ранее Анна Тринчер показала соблазнительную фигуру в бикини.

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Автор: Диана Могилевич