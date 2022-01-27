По словам актрисы, из-за этого конфликта у них были "серьезные семейные разборки".

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер помирилась со своей бабушкой после серьезного семейного конфликта, связанного с ее помолвкой с Александром Волошиным.

Об этом она откровенно рассказала в Instagram-сторис, напомнив всю историю конфликта.

"Кто помнит, кто не помнит: моя мама и моя бабушка обиделись на Сашу, а мне "спалили" предложение… когда мне Саша делал предложение, я об этом знала. Из-за этого я была очень обижена на маму, с мамой не общалась месяц, а с бабушкой два", – отметила Анна.

По ее словам, из-за этого конфликта у них были "серьезные семейные разборки": "Мы были в состоянии перманентного конфликта. И в этом виновата моя бабушка".

Девушка призналась, что очень соскучилась по бабушке, а потому "собралась с мыслями" и поехала к ней с подарками: "Терпеть разлуку больше не было сил… Тратить время на молчание я не хочу. Время и так быстротечно, и иногда бывает поздно".

Читайте такжеАни Лорак в отпуске соблазнительно станцевала на фоне пальм и завела сеть (фото)Ранее сообщалось, что блогер Александр Волошин сделал Анне Тринчер предложение.

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