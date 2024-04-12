Мужчины вместе работали на одном телепроекте.

Телеведущий Егор Гордеев высказался о хореографе Владе Яме, который с начала войны с семьей уехал в США.

Егор отметил, что иногда удивляется поведению мужчины, который второй год отсиживается за границей. Однако добавляет, что только он должен отвечать за свой выбор.

"Важно, как к этому относится сам Влад. Это его жизнь, он сделал свой выбор. А реакция общества тоже понятна. Я думаю, что Влад не до конца сопоставляет какие-то моменты, прогнозирует реакции аудитории. Возможно, потому что задолго жил в каком-то своем пузыре. И в программе "Твій день", которую я продюсировал, кстати, ему из этого пузыря пришлось тоже выходить. Это было тяжело, стало огромным травматическим испытанием. Я думаю, что сейчас это испытание продолжается, только уже не в прямом эфире, а в реальной жизни", - подчеркнул Гордеев в интервью изданию OBOZ.UА.

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Также Егор отметил, что пытался поговорить с Ямой и предлагал помощь его родителям в Запорожье, однако не получил ответа.

"Сейчас мы с Владом не общаемся. Я как-то списывался с ним, спрашивал, необходима ли какая-то помощь родителям в Запорожье - вот и все", - сказал он.

Что известно о Владе Яме после начала войны

За побег в Америку с начала полномасштабной войны Влада постоянно критикуют украинцы. Позже жена Лилия пыталась его оправдать. Однако дальше сам Яма начал делать странные посты в сети, чем еще больше возмутил подписчиков.

Затем появилась информация, что 41-летний хореограф дал взятку пограничникам, благодаря чему ему удалось выехать за пределы страны во время военного положения.

Напомним, ранее коллега Влада Ямы рассказал о его планах по возвращению в Украину.

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