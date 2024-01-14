Кот говорит, что Влад планирует снова жить в Украине.

Хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма сбежал из Украины в Майами в начале полномасштабного российского вторжения. Как-то он сказал, что боится за свою семью, поэтому и уехал.

Такой поступок Ямы вызвал волну хейта. Ему писали о том, что он предал родину. Долгое время он молчал об этом, а вот его супруга сказала, что каждый имеет право на выбор.

За границей Яма живет уже два года. Украинцы думали, что он не планирует возвращаться домой. Однако, как рассказал его коллега Женя Кот, у Влада есть планы вернуться в Киев.

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"Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда война закончится, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как раньше. Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем произошедшего, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам – то этого достаточно. Однажды он публично признался, что опасается за свою семью. Это не проблема: оставляй их там, а сам домой – что-то серьезное делать для победы", - сказал Кот в интервью "Обозревателю".

К слову, сам Кот считает, что публичные люди должны оставаться в Украине, чтобы своим примером показать, что сейчас крайне важно объединяться.

Напомним, ранее Женя Кот ответил на слухи о романе с Ксенией Мишиной.

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