Танцор показал архивное фото, однако его все равно начали критиковать.

Хореограф Влад Яма, которого обвиняют в том, что он сбежал из Украины на фоне полномасштабной войны, поделился своими новыми размышлениями. Танцор, который сейчас живет в США, пожаловался на то, как изменилась его жизнь.

"Крутил галерею телефона (как свою жизнь) и в который раз убедился, насколько все изменилось с 24.02.22. И дело не в геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд... Но верю, что добро победит, иначе... А сейчас - новое состояние, планы и мысли", - написал Яма.

Свои размышления танцор "проиллюстрировал" фото. Он отметил, что этот снимок был сделан якобы до начала полномасштабной войны - 3 января 2022 года. Тогда он отдыхал в Мексике.

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В комментариях Яму начали обвинять в том, что он пытается оправдаться. Пользователи напомнили танцору, что жизнь изменилась не только у него, но и у всех украинцев. Также комментаторы пишут:

"А я крутила ленту инсты, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе"

"И какие же планы? Неужели на восток нашей страны решили поехать к нашим ребятам?"

"Влад, а вы давно бывали в Запорожье?".

Напомним, недавно Яма похвастался благодарностью от военных. Танцор, который с начала полномасштабной войны находится за границей, утверждает, что помогает ВСУ.

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