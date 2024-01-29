По словам близкого к окружению хореографа человека, Яма уехал незаконно.

Хореограф Влад Яма в начале полномасштабного российского вторжения с семьей уехал в Америку, где отсиживается уже почти два года. Как стало известно, артист незаконно пересек границу.

Инсайдер издания "Обозреватель" рассказал, что Яма дал взятку пограничникам, благодаря чему ему удалось выехать. По словам собеседника издания, хореограф планировал построить карьеру в США, но ему этого не удалось.

Поэтому Влад Яма планирует возращение в Украину, чтобы вновь начать зарабатывать деньги и достроить свой дом.

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"Выжидает, что будут президентские выборы, чтобы сделать ставку. Ищет выходы на разных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", – отметил инсайдер.

Кроме того, близкий к окружению хореографа человек добавил, что у Ямы позиция "какая разница?" Артист якобы только хочет, чтобы на ТВ вернулись развлекательные программы и у него снова появилась работа, а кто будет у власти в Украине - ему все равно.

Напомним, ранее коллега Влада Ямы рассказал о его планах.

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