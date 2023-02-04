Лилия Яма призвала фанов не осуждать ее мужа, однако избежать хейта супругам не удалось.

Жена Влада Ямы, которого вчера захейтили за фото с пляжа в Майами, неудачно его оправдала. Лилия Яма пыталась остановить комментаторов, которые обвиняют хореографа в том, что тот сбежал из Украины и наслаждается отдыхом, пока в его стране идет полномасштабная война.

В комментариях под постом Ямы, где собралось немало негативных комментариев, Лилия обратилась к подписчикам своего мужа. Она подчеркнула, что люди не имеют право осуждать другого человека.

"Никто не имеет право осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы и вас не судили. Никто не знает обстоятельств каждого...", - написала Лилия Яма.

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Впрочем, остановить волну хейта ей не удалось. Под фото ямы из Майами постоянно появляются новые негативные комментарии. Украинцы до сих пор возмущены тем, что хореограф уехал в США и не объяснил, как именно и почему он решил бежать.

Почему украинцы хейтят власть Яму

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский хореограф Влад Яма признался, что в день начала полномасштабного вторжения РФ с семьей выехал из Украины. Летом жена Ямы рассказывала, почему он до сих пор не вернулся домой. "Каждый переживает войну по-своему", - заявила она. На фоне таких заявлений и поступка Ямы украинцы регулярно выражают свое возмущение.

Впоследствии хореограф Женя Кот предположил, что Яма мог покинуть Украину незаконным путем. Стоит проверить как именно он уехал, ведь границы закрыли рано утром 24 февраля, подчеркивал танцор.

В январе 2023 года Яма показался впервые за долгое время и наткнулся на хейт. Пользователи сети обвинили его в трусости. Хореограф получает много негативных комментариев.

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