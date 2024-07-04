Предательница призналась, что ждала наступления оккупантов 10 лет.

Певица-путинистка Таисия Повалий, которая стала гражданкой страны-агрессорки, выдала очередную пропагандистскую чушь. Предательница назвала террористические действия РФ и геноцид украинцев "спасением". Запроданка продолжает продвигать пророссийские нарративы и восхвалять "русский мир".

В эфире одного из белорусских каналов Повалий призналась, что уже 10 лет она ярая фанатка путинского режима. Певица заявила, что она только то и делала, что ждала, когда оккупанты нападут на Украину. При этом готовилась Таисия к этому, живя в Киеве.

"Возможно, я не говорила громко и не могла позволить себе говорить об этом, но я своими действиями показывала, что я с Россией, что я поддерживаю "СВО", потому что "СВО" - это спасение для меня и для таких людей как я", - наплела предательница.

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Более того, путинистка говорит, что якобы в Украине ее "уничтожали". Однако это не мешало ей зарабатывать на украинцах и жить на родине. Артистка даже рассказала о единомышленниках, которых она нашла и которые якобы также поддерживают действия РФ, живя в Украине. Эта чушь не смутила ни саму предательницу, когда она говорила, ни ведущих пропагандистского канала.

"Те, кто ждали, когда придет освобождение, сейчас, я вижу, что очень радуются и втихаря пишут даже нам какие-то письма. Они пишут нам слова благодарности и радости, что они сейчас могут быть свободными и быть вместе с нами. Они притаились", - сказала фанатка Путина.

Пророссийская позиция Повалий

Беглянка уже много лет живет в стране-агрессорке и открыто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. В 2015 году ее за пророссийскую позицию лишили звания народной артистки Украины. С сентября 2022 года Повалий под санкциями СНБО. А в 2023 году предательница получила российский паспорт и похвасталась им на выборах Путина.

Коллаборационистка регулярно появляется на пропагандистских каналах и рассказывает о своей любви к Путину и приверженности Кремлю.

Напомним, ранее предательница Повалий пожаловалась на украинцев. Она вспомнила историю 20-летней давности.

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