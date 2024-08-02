Бронюк предположил, как бы отреагировали украинцы на возвращение путинисток.

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк, который ранее прошел по беглецам Яме и Потапу, на этот раз вспомнил о певицах-запроданках Таисии Повалий и Ани Лорак. Исполнитель ответил, что думает об их побеге и предательстве Украины.

Как известно, Лорак и Повалий уже много лет живут в РФ. Они стали на сторону врага после начала полномасштабного вторжения и часто несут чушь о войне в стиле кремлевской пропаганды. Более того, Таисия уже даже успела отречься от Украины и стала гражданкой РФ, а Лорак только планирует это сделать.

По мнению Виктора, беглянки предали родину ради собственной выгоды, что зарабатывать кровавые рубли в РФ. Он убежден, что эти люди далеки от реальности, в частности, того, что происходит в Украине. Поэтому не стоит ждать, что они внезапно поймут и изменят свою позицию.

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"Кто-то прежде всего руководствовался потребительскими мотивами, кто-то откровенно испугался, у кого-то такое мировосприятие и не готов трезво оценивать реальность. Им проще жить в той системе координат, которую формирует "русский мир". Эти люди ментально оттуда. И как бы они ни пытались что-то где-то перестроить, они чужие нам по своей природе. И требовать что-то от них не стоит. Да, они ситуативно что-то делали, якобы поддерживали, но не могли перебороть свою сущность. Поэтому во время войны все по-настоящему проявилось, с ними ничего не построишь", - указал артист в интервью для "Апострофа".

Также Бронюк прокомментировал возможное возвращение Лорак и Повалий в Украину. Он думает, что если бы это произошло, то украинцы забыли бы об измене и радостно встретили бы запроданок на их концертах:

Как бы это грустно не звучало, если бы завтра Ани Лорак или Тая Повалий во Дворце "Украина" объявили свои концерты, был бы аншлаг, даже два аншлага.

Напомним, ранее известный блогер раскрыл секрет предательницы Ани Лорак.

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