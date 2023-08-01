Певица показала архивные кадры с избранником, на одном из них он, в частности, позирует рядом с Залужным.

Украинская певица Камалия нежно поздравила своего мужа-миллиардера с днем рождения. Мохаммаду Захуру 1 августа исполнилось 68 лет. И хотя ранее певица говорила, что планирует разводиться с мужем, она показала, что испытывает к нему теплые чувства.

"Сегодня празднует свой 68-й день рождения невероятный Захур - человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий муж, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник — список можно продолжать и продолжать. А когда родились наши принцессы, я поняла, он лучший отец на свете. С тех пор, как в феврале 2022 года началась война, Захур зарекомендовал себя, как непоколебимый сторонник Украины, используя свою обширную сеть контактов по всему миру, особенно в Пакистане, чтобы помогать Украине и ее народу через наши благотворительные организации, как внутри страны, так и за ее пределами", - написала Камалия в Instagram.

Также певица показала несколько фото Захура. На одном из них он позировал рядом с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Камалия гордится тем, что ее избранник помогает Украине и общается с военными.

Видео дня

В конце своего нежного поздравления певица написала, что желает избраннику всего наилучшего. Она подчеркнула, что ее любовь не знает границ.

"В этот особенный день я искренне желаю Захуру крепкого здоровья, любви, дальнейших успехов и юношеского духа, который он сохранил в своем прекрасном возрасте. Наша любовь к тебе, Захур, не знает границ", - добавила Камалия.

Впрочем, певица так и не объяснила, планирует ли она расставаться с мужем. Фаны уже несколько месяцев не могут понять, что происходит в семье Камалии.

Камалия и Захур - будет ли развод

В апреле этого года певица заявила, что разводится с мужем-миллиардером. Они были вместе 20 лет, однако сейчас решили пойти разными дорожками.

Впрочем, Камалия продолжила проводить время с мужем. Они часто фотографировались вместе и ездили на отдых. Недавно певица щеголяла роскошным отпуском, в которую она отправлялась вместе с избранником и дочерьми. Недавно же стало известно, что Камалия вместе с детьми неожиданно вернулась в Украину.

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