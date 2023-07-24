Певица впервые за долгое время привезла дочерей на родину.

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками фотографией, сделанной на фоне "Укрзализныци". Знаменитость сообщила, что вернулась домой вместе со своими детьми - дочками Арабеллой и Мирабеллой.

Известно, что артистка с детьми отдыхала в Испании, однако после отпуска решила привезти их в Украину, несмотря на то, что они учатся в Лондоне.

"Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: "Добро пожаловать!"" – подписала снимок Камалия.

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Кроме того, певица неоднократно рассказывала, что ее дети очень скучают по Украине и хотели наконец-то попасть домой. Долгое время родители не позволяли им возвращаться в целях безопасности, однако сейчас отец Мохаммад Захур все же выполнил свое обещание и привез дочерей домой.

Как отреагировали пользователи сети

"Прекрасная семья! Прекрасная Камалия и замечательные дети"

"Какие же вы молодцы, что снова все вместе"

"Вы лучшие"

"Три волшебные красотки"

"Вы такая настоящая. Одно удовольствие за вами наблюдать"

Напомним, ранее Камалия похвасталась роскошным отдыхом с детьми и мужем-миллиардером.

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