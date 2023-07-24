Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками фотографией, сделанной на фоне "Укрзализныци". Знаменитость сообщила, что вернулась домой вместе со своими детьми - дочками Арабеллой и Мирабеллой.
Известно, что артистка с детьми отдыхала в Испании, однако после отпуска решила привезти их в Украину, несмотря на то, что они учатся в Лондоне.
"Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: "Добро пожаловать!"" – подписала снимок Камалия.
Кроме того, певица неоднократно рассказывала, что ее дети очень скучают по Украине и хотели наконец-то попасть домой. Долгое время родители не позволяли им возвращаться в целях безопасности, однако сейчас отец Мохаммад Захур все же выполнил свое обещание и привез дочерей домой.
Как отреагировали пользователи сети
- "Прекрасная семья! Прекрасная Камалия и замечательные дети"
- "Какие же вы молодцы, что снова все вместе"
- "Вы лучшие"
- "Три волшебные красотки"
- "Вы такая настоящая. Одно удовольствие за вами наблюдать"
Напомним, ранее Камалия похвасталась роскошным отдыхом с детьми и мужем-миллиардером.