Певица отдыхает на Майорке и проводит время с дочерьми.

Украинская певица Камалия похвасталась роскошным отдыхом. Она с супругом-миллиардером Мохаммадом Захуром и двумя дочерьми отправилась на Майорку.

Они поселились, как говорит сама Камалия, в "уютном испанском уголке" - большом доме с бассейном. Роскошное поместье певица показала почти со всех сторон. Она провела подробную "экскурсию" и сняла все на видео.

Заметно, что дочери Камалии очень радуются отдыху. Они учатся в Лондоне и не часто видятся с матерью. Сейчас же, пока у девочек каникулы, певица решила провести с ними время в Испании.

Видео, на котором Камалия хвасталась домом, вызвало бурную реакцию фанов. Одни начали писать, что их вдохновляет семья певицы. Другие же просят звезду не так сильно хвастаться подобными путешествиями, ведь не все украинские мамы могут вывезти детей за границу, в безопасное место.

Камалия показала, как отдыхает на Майорке - видео

Также Камалия показала, чем они занимаются на Майорке. Певица и ее дочери умеют ездить верхом, а потому арендовали лошадей и устроили себе прогулку.

Напомним, ранее Камалия показала, как праздновала с мужем годовщину знакомства. Певица говорила, что расстается с избранником, однако сейчас они демонстрируют настоящую идиллию.

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