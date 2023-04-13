Они решили больше не быть парой.

Украинская певица Камалия откровенно призналась, что разводится со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Они были вместе 20 лет, однако сейчас решили пойти разными дорожками.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами", – написала Камалия в Facebook.

Она призналась, что они пытались спасти свой брак, однако им это не удалось. Они больше не вместе как партнеры, но остаются родителями для своих дочерей - Мирабеллы и Арабеллы.

Видео дня

Почему артистка и бизнесмен решили развестись - неизвестно. Однако недавно Камалия рассказывала, что у них с мужем была ссора из-за его дочери от первого брака. Певица не смогла найти общий язык с девушкой, а Захур встал на сторону своей наследницы, что очень обидело знаменитость.

Напомним, Камалия впервые рассказала о серьезной болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: