Артистка отметила, что уже похудела на 2,5 килограмма.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно заявила, что хочет похудеть, получила хейт от подписчиков.

Дело в том, что артистка пожелала вернуть себе форму, которая была у нее во время участия в шоу "Танцы со звездами". Тогда Могилевская похудела на 15 килограммов. Поэтому сейчас она решила попробовать тренировки и голодание, затем употребление соков, а теперь перешла на фрукты. По словам звезды, она уже избавилась от 2,5 килограммов и не планирует останавливаться. Ее цель -5 на весах.

Однако некоторым подписчикам такие жесткие ограничения в питании не понравились. Они начали хейтить Наталью за пропаганду неприятия себя.

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"Очень жаль, что такую глупость пропагандируете в массы. А потом девушки и женщины не умеют любить свое тело и принимать себя такими, как они есть, не идеалом, навязанным социумом", - написала подписчица.

Реакция Натальи Могилевской

Но певица решила не молчать. Она опубликовала подобные сообщения у себя в Instagram и ответила на критику так:

"Я ни одного слова не сказала, что надо себя не любить. Вес должен быть здоровым, а не худым. Большой вес, с ожирением печени, начиная с лишних 10, 20, 30 кг, является проблемой. Психологической, дисциплинарной или биохимической. Это нужно лечить так же, как и любое другое расстройство здоровья или жизни. Но любить себя нужно и с расстройствами, и без. Наслаждаться жизнью с радостью и нежностью. И не ругать, когда не получилось".

И добавила, что подписчице стоит обратить внимание на собственное здоровье и не осуждать других.

"То, что вы чувствуете боль по такому маленькому поводу и видите негатив там, где его не было - тоже может быть определенным расстройством. Своеобразной привычкой негативно видеть свою жизнь. Обязательно понаблюдайте", - написала Могилевская.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская показала подарок для приемных дочерей, который спасет от жары.

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