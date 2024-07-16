Она заботится о комфортной жизни для приемных детей.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в начале этого года удочерила двух девочек рассказала об отдыхе с ними. Также артистка показала, какой подарок готовит для дочерей, чтобы им легче было переносить жару.

Так в своем Instagram Могилевская часто демонстрирует презенты, которые делает для Софии и Мишель. Однако на выходных она была на детской площадке и сильно захотела с дочками на море.

"Я обожаю на выходных тусить на детской площадке с младшей. Но последние дни это просто невозможно. Я забежала под кондиционер, который тоже работает несколько часов в день. Очень хочется на море", - написала Наталья.

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Однако, пока артистка не спланировала путешествие, то решила сделать место для купания прямо на своей террасе. Могилевская заказала чан, в который набирается вода и летом можно в нем купаться и освежаться, а зимой - согреваться.

"Очень качественная и удобная конструкция. Как будет готово - обязательно покажу", - отметила певица.

Как отреагировали дочки на подарок - пока неизвестно.

К слову, Могилевская не показывает лица приемных детей. Известно лишь, что они трудно адаптировались к новой жизни, ведь были травмированы из-за войны. Артистка воспитывает девочек с мужем, которого тоже скрывает от публики.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о необычных талантах старшей дочери и мужа.

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