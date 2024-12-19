Татаринцева пыталась родить естественным путем, но после длительных попыток врачей решили сделать операцию.

Украинская гимнастка и жена известного танцовщика Жени Кота - Наталья Татаринцева - впервые рассказала о своем диагнозе, из-за которого у нее возникли проблемы во время родов. Женщина поделилась, насколько сложными были роды и как долго они длились.

Как известно, звездные супруги уже пять месяцев находятся в статусе родителей, ведь в июле этого года у них родился первенец. Доченька Леля была долгожданным ребенком пары, потому что долгое время им не удавалось зачать малыша. Сейчас звезды наслаждаются родительством, но девочка, как они поделились, родилась не слишком легко.

В интервью Славе Демину пара рассказала, что у них были парные роды. Евгений все время был рядом с любимой и поддерживал ее в важный момент. Схватки Натальи длились 14 часов, но ей так и не удалось родить самостоятельно.

"У нас было экстренное кесарево сечение. Я был на всем периоде процесса, но не получалось. Потом забрали Наталью на 20 минут", - вспомнил Кот.

Оказалось, что у гимнастки врачи ранее диагностировали проблемы с тазом. По ее словам, у нее клинически узкий таз, из-за которого Татаринцевой пришлось делать кесарево сечение.

"У меня называется этот диагноз "клинически узкий таз". Ребенок не мог пройти, ему было сверхсложно и он вместо того, чтобы проходить вниз, поднимался вверх, он давил мне в ребра. Приняли решение вместе с врачом, что надо срочно делать (операцию - УНИАН). Мы затянули на 14 часов, это было опасно для Лели, потому что она могла задохнуться", - поделилась танцовщица.

Также пара рассекретила стоимость родов. Наталья рожала в частной больнице в Киеве. Услуги врачей и пребывание в клинике в течение нескольких дней стоили супругам примерно 80 тысяч гривен. Татаринцева и Кот отметили, что "ожидали, что будет дороже", поэтому эта сумма вполне приемлема для них.

Напомним, ранее Женя Кот и его жена рассказала о сложностях в воспитании дочери. Звездные родители поделились, на кого оставляют кроху, когда ходят на публичные мероприятия.

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