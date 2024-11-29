Звездные родители поделились, на кого оставляют кроху, когда ходят на публичные мероприятия.

Известный украинский хореограф и звезда шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот вместе со своей женой - гимнасткой Натальей Татаринцевой - рассказали о воспитании дочери Лели, которая родилась в июле этого года. Супруги признались, что в первые месяцы у них был сложный период и они буквально не отходили от ребенка.

Звездная пара в комментарии для программы "Утро в большом городе" поделилась, что они после появления крохи очень заботились о ней, порой даже слишком. Конечно, новорожденный малыш требует много внимания, однако Таранцева и Кот столкнулись с чрезмерной заботой о дочери Леле.

По их словам, это влияло непосредственно и на них. Новоиспеченные родители мало спали и постоянно проверяли, как чувствует себя девочка.

Видео дня

"Был определенный первый период, когда мало спали. Прямо непонимание, любой шорох, сразу вставали. Мы много волновались из-за этого. Были озадачены. Мы же еще такие перфекционисты и все надо было правильно сделать. Мало спали, постоянно были с малышкой. А еще мы волновались за температуру, не мокрая ли она, не холодно ли ей, постоянно что-то возле нее делали", - вспомнили танцовщики.

Сейчас пара отпустила страхи и стала меньше волноваться по пустякам. Более того, Евгений и Наталья начали посещать публичные мероприятия и заниматься работой. А вот в то время, когда родителей дома нет, 4-месячная Леля остается с подругой Татаринцевой. Она говорит, что доверяет женщине и не боялась, что между ними возникнут какие-то конфликты или недоразумения из-за заботы о девочке.

"Няня - это моя подруга, поэтому у нас это максимально близко. Мы с ней очень давно знакомы, поэтому мы воспринимаем друг друга очень близко", - добавила гимнастка.

Напомним, ранее Женя Кот очаровал новыми фото с маленькой дочкой и женой. Хореограф сообщил о важном празднике в семье.

Вас также могут заинтересовать новости: