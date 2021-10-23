Певица посмотрела фильм с участием артиста.

Украинская певица Оля Полякова поделилась серией фото с коллегой Дзидзьо после просмотра фильма с его участием "Де гроші".

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"На этой неделе ходила на новый фильм Дзидзьо "Де гроші" – насмеялась от души!" – отметила она в подписи к фото.

"Какой у вас образ красивый!", "Оля, вы красотка", "Полякововна, ты как была рождена для красной дорожки", "Вы космос", "Как всегда выше всяческих похвал!".

Читайте также"Корысть из ушей лезет": Галкин признался в продажности и отсутствии принциповРанее Оля Полякова рассказала о "роковом" сексе с другом: "Я была пьяна. После этого дружба закончилась. Женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинаются ревность".

А апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и его супруга SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

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Автор: Виолетта Орлова