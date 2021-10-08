По словам певицы, после близости дружба между ними "закончилась".

Певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина поделились друг с другом, как занимались сексом с друзьями.

Беседу об этом они завели в новом выпуске совместного шоу "Взрослые девочки", запись которого опубликована в YouTube.

"Я была пьяна. После этого дружба закончилась. Женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинаются ревность", – рассказала Полякова.

Ефросинина заявила, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, так как на собственном опыте убедилась, что ее не существует:

Читайте также"Он мог бы быть больным": звезда "Свингеров" Анна Саливанчук рассказала, что потеряла ребенка"Я потому и не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я считала его своим близким и прекрасным другом. Секс случился, когда я была расслаблена, доверительна и открыта. Я рассказывала ему обо всем и обо всех. Я даже не очень была и пьяная".

Ранее сообщалось, как Полякова вспомнила о своем бывшем молодом человеке, который ее избивал.

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Автор: Катерина Шварц