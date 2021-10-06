Певица приготовила их для мужа, но горничная сама их съела.

Украинская певица Оля Полякова на YouTube-канале "Гагарин шоу" рассказала, что однажды приготовила мужу безе с каннабисом, но съела их ее горничная.

"Я их напекла, высушила в духовке. Вынимаю и думаю, надо же, чтобы дети не сожрали. Я наверх их поставила и забыла. Утром просыпаюсь, Вадик говорит: "Давай же свою безешку, я попробую". Я такая туда - а нет дека. Смотрю, оно стоит помытое в духовке", - сказала Полякова.

Певица начала переживать, чтобы десерт из марихуаны не съели ее дети. Но в итоге оказалось, что полакомилась ими ее горничная. Тогда Полякова заставила ее выпить абсорбенты.

"Я говорю: "Екатерина, пожалуйста, абсорбент, воду, давайте рыгать". Она мне: "Да что там, я уже полчаса их как съела, все хорошо", - поделилась певица.

После этого 60-летней женщине несколько дней все же было не по себе. На работе она появилась только через три дня.

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Впервые громко о себе Полякова заявила в 2013 году с хитом "Шлепки". Клип на эту песню разрабатывал Потап. Следом за этим она представила ещё одну работу - "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек. Затем певица выпустила еще несколько хитов - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!" 1 февраля 2019 года вышел мини-альбом "Королева ночи". 18 ноября того же года певица представила песню и видеоклип "Эй, секундочку". 21 августа 2020 года исполнительница выпустила композицию "Белый танец".

Известно, что Оля Полякова в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Они воспитывают двоих дочерей - Марию и Алису.

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Автор: Диана Могилевич