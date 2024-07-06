Стало известно, где теперь будет жить примадонна.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая ранее призвала коллег уехать из РФ, сама решила сменить место жительства. Артистка переезжает из Израиля с двумя детьми.

Исполнительница, которая открыто осудила путинский режим и полномасштабное вторжение, после 24 февраля 2022 года жила в Израиле. Там она вместе с мужем - юмористом Максимом Галкиным - и двойняшками Лизой и Гарри приобрели дом.

Неожиданно пропагандистские СМИ сообщили, что Пугачева переезжает в другую страну. Звездная семья жила в Лимассоле, но летом там невероятная жара, которую 75-летняя примадонна сложно переносит. Поэтому она решила переехать в Латвию. В Юрмале артистка сняла дом и уже даже успела нанять охрану туда перед своим приездом.

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"Алла будет в Юрмале через несколько дней - после выходных. Там для нее уже подготовили жилье - убрались в арендованном доме. И важное - в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана", - говорится в росСМИ.

Сообщается, что примадонна с сыном и дочерью переедет в Юрмалу в ближайшие дни. А Галкин присоединится к семье позже.

"В Лимассоле сейчас +30 в тени. А в Юрмале - +20 на солнце. Поэтому Пугачева на самый жаркий период лета выбирает много лет подряд комфортный климат Латвии. Здесь у нее друзья, в том числе Лайма Вайкуле, здесь ей сдают с большой скидкой дом. Но главная причина переезда - как все сердечники и гипертоники, Алла Пугачева плохо переносит жару", - добавили в медиа.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Алла с мужем и детьми покинула Россию. Она осудила кровавый режим Кремля и действия диктатора Путина. В 2022 году примадонна обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж уже был внесен в этот список оккупантами из-за антивоенной позиции.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как праздновал 48-летие с Аллой Пугачевой и детьми.

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