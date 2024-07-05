Певица вместе с мужем уже позвонила некоторым знакомым.

Российская певица Алла Пугачева, которая публично поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения и выехала из РФ, призвала коллег покинуть страну-агрессора.

Как пишут некоторые росСМИ, артистка уже позвонила некоторым своим друзьям-россиянам и отметила, что стоит собирать вещи.

"Аллочка позвонила, сказала, что советует мне через месяц, максимум два, уехать из России. "Нужно валить", - так и сказала. Хотя бы на полгода. Почему, зачем, ничего не объяснила. Мол, только при встрече. Я пока не решил, уезжать ли. Но Аллочка, наверное, что-то знает", - сказал ее близкий знакомый.

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Также пишут, что Максим Галкин делает подобные звонки и поддерживает мнение жены.

"По нашим данным, такие же звонки от Пугачевой и ее мужа Максима Галкина получили еще около десятка их друзей и подруг, которые сейчас живут в Москве и Питере. Что означает призыв ехать, никто из них не знает", - отмечают росСМИ.

Интересно, что сторонник диктатора и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже отреагировал на призывы Примадонны и написал так:

"Просто мутит воду. А, возможно, какие-то внутренние враги попросили ее заняться провокациями".

Что известно о позиции Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми выехали в Израиль. Они осудили кровавую политику Кремля. Позже из-за своей позиции юмористу дали статус "иноагента". Певица также просила, чтобы и ее добавили в этот список, однако не получила ответа.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вспомнила Аллу Пугачеву и неожиданно призвала к "мирному небу".

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