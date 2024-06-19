Примадонна удивила своим молодым видом поклонников.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который осудил российское вторжение в Украину, отпраздновал свой день рождения 18 июня. Артисту исполнилось 48 лет.

По случаю праздника знаменитость поделился в своем Instagram семейным снимком. На фото заметно, что юморист устроил празднование, однако от шумных вечеринок Галкин отказался. Он провел важный день в кругу самых родных людей. Максим удивил своей фотографией поклонников.

Комик позировал в ресторане у праздничного стола с тортом вместе с 75-летней женой - певицей Аллой Пугачевой - и детьми-двойняшками - 10-летними Гарри и Лизой. Поклонники сразу подметили молодой вид примадонны и то, что двойняшки сильно повзрослели.

Видео дня

Для праздничного события Пугачева выбрала длинное платье с цветочным принтом. Гарри и Лиза примерили образы в белых цветах, в частности, футболку, пиджак и серебристое платье, а именник выбрал для себя лаконичную белую футболку.

Позиция Пугачевой и Галкина относительно войны

Максим и Алла публично выступили против кровавой войны в Украине. Они осудили путинский режим и отказались жить в РФ. В начале полномасштабного вторжения они с детьми эмигрировали в Израиль, где живут до сих пор. Галкин регулярно показывает в своих соцсетях зверства оккупантов в Украине.

В сентябре 2022 года Пугачева подала заявление в Минюст РФ с просьбой признать ее "иностранным агентом" в знак солидарности с мужем, которого ранее признали таковым.

Напомним, ранее рэпер Потап обратился к Максиму Галкину. Он поздравил юмориста с днем рождения.

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