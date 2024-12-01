Девушка также рассказала, кто стал инициатором завершения отношений.

Украинская певица Мишель Андраде, которая недавно разошлась с состоятельным бойфрендом, рассказала, что стало причиной и кто был инициатором завершения их отношений.

Поговаривали, что артистка встречалась с на 15 лет старшим банкиром Романом Буничем больше года. Однако Андраде решила не называть имя экс-избранника, но отметила, что именно она захотела прекратить их отношения.

"Сейчас я не в отношениях, наверное, уже пять месяцев. Еще перевариваю это, но нормально уже. Сейчас я выхожу на стадию, когда спокойно уже более-менее. Отношения прекратились из-за меня, потому что, мне кажется, я в какой-то момент испугалась. Все было идеально. Мои отношения попали в этот жесткий период, где я не знала, как себя вести. В моменте я просто не ценила, что у меня есть", - рассказала Мишель со слезами на глазах на YouTube-канале Okay Eva.

28-летняя исполнительница добавила, что до сих пор скучает по бывшему и была в депрессии. Однако сейчас не исключает, что когда-то они снова сойдутся.

"В будущем может я бы хотела вернуться к этим отношениям. Посмотрим. Я скучаю по нему. Сейчас я не в поиске, но сейчас я понимаю, какие мужчины мне нравятся и в каких отношениях мне бы хотелось быть".

Напомним, ранее известная украинская певица ответила на слухи о романе с сыном депутата Юрия Бойко.

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