ROXOLANA призналась, откуда берет деньги на развитие карьеры.

Популярная украинская певица ROXOLANA, она же Роксолана Сирота, прокомментировала свою личную жизнь. Исполнительница ответила на слухи, что она состоит в отношениях с сыном народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

Долгое время артистке приписывают роман с Бойко-младшим, а также поговаривали, что он финансирует ее карьеру. В комментарии для программы "Утро в большом городе" артистка, известная песнями "Мистецтво", "Інь Ян", не стала конкретно отвечать, действительно ли ее избранник - сын Бойко.

Однако заверила, что ее творчество не финансируют никакие политические партии. По ее словам, она сама является спонсором своей музыки, а также ее сестра.

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"Единственное, что я могу сказать точно и гарантированно, это то, что я не строю карьеру за деньги каких-то там партий, ни за какие политические силы и так далее. Эти финансы мои непосредственно и моей сестры, которая является бизнес-партнером. Это все, на что я могу дать ответ точный, четкий и конкретный", - сказала Роксолана.

Кроме того, певица также заговорила и о своем избраннике. Она говорит, что он непубличный человек, поэтому из уважения к нему не раскрывает его. Артистка добавила, что слухи о ее причастности к каким-либо политическим силам - ложь.

"А многие люди (спрашивают - УНИАН): "Кто же твой партнер, кто же твой муж?". Я уже неоднократно говорила, что из уважения к нему, потому что он не хочет быть публичным, я не говорю, кто он. Мне кажется, что это справедливо, но также я понимаю все эти вопросы. Это все клевета", - добавила Сирота.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил на слухи о разводе с женой, с которой воспитывает троих сыновей. Ведущий объяснил, как распространились эти сплетни.

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