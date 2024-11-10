Певица описала мужчину, которого мечтает видеть рядом с собой.

Известная украинская певица Мишель Андраде сообщила, что разошлась со своим бойфрендом. Артистка призналась, что мечтает о семье, а также объяснила, каким должен быть идеальный для нее мужчина.

Как известно, долгое время ходили слухи, что артистка состоит в отношениях со столичным богачом. В сети предполагали, что избранником Мишель может быть банкир Роман Бунич на 10 лет старше. Сама исполнительница подтверждала, что ее бойфренд работает в банковской сфере, но тщательно скрывала его имя и не показывала поклонникам. Ранее она только рассказывала, что получила авто в подарок от любимого.

Уже сейчас Андраде призналась, что больше не состоит в отношениях. Исполнительница не стала раскрывать причину расставания и кто был его инициатором, лишь кратко отметила, что ее сердце свободно.

"Недавно у меня вышла песня "В твоих глазах", я там рассказывала о своих отношениях. Если прислушиваться к ней, то можно узнать нашу историю любви и знакомства вообще. Я бы хотела показывать свои отношения, но тяжело открываться. Сейчас нет (никого нет в сердце - УНИАН)", - призналась Мишель.

По ее словам, больше всего она ценит в мужчинах доброту, юмор и силу. Для нее важно, чтобы любимый слышал ее и был внимательным. Мишель мечтает о семье и открыта к новым отношениям. Более того, 28-летняя артистка уже готова к детям.

"Мне нравится, когда мужчина внимательный. Если мужчина со мной говорит, и я понимаю, что он понимает меня, то все, я влюбилась. Когда человек не стесняется тебя, а он дает тебе возможность быть собой. Кстати, в этом году я поняла, что хочу детей. Я хочу, чтобы у меня была семья, я хочу, чтобы рядом был мужчина, которого я люблю. И он меня также любит", - поделилась Андраде.

Напомним, ранее Мишель Андраде ответила, будет ли участвовать в Нацотборе на Евровидение-2025. Певица назвала своих фаворитов на Нацотборе.

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