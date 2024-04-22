Стало известно, кем работает и какую должность занимает бойфренд певицы.

Украинская певица, которая родом из Боливии, Мишель Андраде находится в отношениях со значительно старшим за нее мужчиной. Бойфренд артистки, с которым появились первые фото, состоятельный банкир.

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов раскрыл подробности романа Андраде с ее новым избранником. По словам блогера, бойфренд певицы работает в банковской сфере и занимает должность директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Креди Агриколь". Кроме того, Беспалов раскрыл имя мужчины, выяснилось, что это Роман Бунич.

Как отмечает сплетник, Роман старше Мишель на 10 лет и обладает солидным состоянием. Кроме престижной профессии, он также ведет активный образ жизни и много времени проводит с друзьями.

"Сейчас у исполнительницы жизнь в стиле Золушки - любовь, забота, подарки, статный, интеллигентный и образованный мужчина. Наши искренние поздравления и уже горим от интриги, каким будет предложение руки и сердца", - написал Богдан.

Бунич не публичная личность, однако вместе с Андраде они появлялись на совместных снимках знаменитостей. Речь идет об украинском дизайнере Екатерине Сильченко.

Более того, Беспалов показал видео Бунича, где он рассказывает о выгодах автокредитования.

К слову, ранее банкир состоял в отношениях с Екатериной Рыжовой, пишет блогер. После разрыва Роман оставил экс-возлюбленной элитное авто марки Porsche.

Отметим, что Мишель Андраде также рассказывала о том, что ее парень работает в банковской сфере. Тогда певица призналась, что с возлюбленным их познакомила мама артистки. По словам Мишель, ее бойфренд - творческий человек.

Напомним, ранее Мишель Андраде прокомментировала разрыв сотрудничества с Потапом и Горовой.

Вас также могут заинтересовать новости: