Музыкант добровольно пополнил ряды ВСУ.

Известный украинский музыкант, экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин, пополнивший ряды ВСУ, сообщил, что принял военную присягу. Знаменитость обратился к поклонникам и отметил, что сейчас важно поддерживать украинских защитников.

Артист поделился новостью на своей странице в Instagram. На днях он объявил, что официально стал на защиту страны, а накануне стало известно, что певец принял присягу на верность украинскому народу. Интересно, что произошло это в символический для всех украинцев день - 24 февраля. Именно в этот день три года назад началась полномасштабная война. Следовательно, с этого момента Крупин официально военнослужащий.

В соцсети исполнитель опубликовал видео, на котором показался в военной форме. Он отметил, что 24 февраля - это очень эмоциональный для него день, который получил особое значение.

"Друзья, всем привет. Сегодня важный и эмоциональный день во всех аспектах. Сегодня также я принял присягу, поэтому официально уже служу украинскому народу", - сообщил звезда сцены.

Также Крупин обратился к подписчикам и поблагодарил их за поддержку и веру в него. А еще музыкант отметил, что сейчас очень важно помогать украинским воинам.

"И еще хотел сказать, что поддержка наших Вооруженных Сил - это очень-очень важно. Мне, кстати, очень приятно, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам всем. Все будет Украина!" - подчеркнул новоиспеченный защитник.

К слову, о своих намерениях пополнить ряды ВСУ впервые Крупин заговорил еще летом 2024-го. Тогда он отмечал, что готов стать на защиту страны добровольно и обратился в ТЦК, после чего проходил ВВК. У артиста обнаружили некоторые проблемы со здоровьем, из-за чего процесс вступления в армию затянулся. Уже на днях, в феврале этого года певец сообщил, что проходит военную подготовку и будет выполнять задачи на фронте.

Напомним, ранее Миша Крупин назвал черты женщин, которые его отталкивают в отношениях. В частности, певец объяснил, что он не будет встречаться с девушкой, которая занимается Таро.

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