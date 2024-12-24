Певец объяснил, что он не будет встречаться с девушкой, которая занимается Таро.

Талантливый украинский певец и автор песен Миша Крупин недавно приоткрыл завесу своей личной жизни, поделившись мыслями об отношениях с женщинами. В своем интервью в программе "Тур звездами" на YouTube он откровенно признался, что для него существуют определенные "красные флажки" в поведении потенциальной партнерши.

Одним из таких факторов, которые заставляют его отказаться от дальнейшего общения, является увлечение женщины Таро, нумерологией или астрологией. Крупин откровенно признает, что для него разговоры о ретроградном Меркурии, Венере в оппозиции или других эзотерических темах неприемлемы.

"Для меня красный флажок, когда женщина занимается Таро, нумерологией, вот это все. Нет, слышать эту ахинею о ретроградном Меркурии, Марсе в оппозиции, Венере в где-то там - мне это не интересно просто", - объясняет знаменитость.

Кроме того, Крупин поделился своим видением бытовых обязанностей в отношениях. Он уверен, что женщина не должна ограничивать себя ролями домохозяйки - убирать или готовить.

"Я считаю, что женщина не должна убирать и готовить. Если честно, я могу сказать, что может отталкивать женщину от меня в быту. Это, например, то, что я могу проснуться в 2 часа ночи, играть на гитаре, на скрипке, писать песни. Со мной сложно в быту", - говорит Миша.

Напомним, 43-летний Миша Крупин рассказал о своей дочери и сыне, который служит в армии в Израиле.

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