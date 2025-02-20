Артист пошел добровольцем на фронт.

Украинский певец Миша Крупин, который летом рассказывал о своем желании мобилизоваться, официально пополнил ряды ВСУ.

43-летний мужчина решил пойти добровольцем на войну. Сегодня, 20 февраля, он опубликовал эту информацию в своем Instagram.

"Ну, что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю поздравления", - написал Миша.

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Также стало известно, что певец уже проходит базовую общевойсковую подготовку.

"Я поехал проходить БОВП", - отметил мужчина и показал фото с военным снаряжением.

К слову, ранее исполнитель рассказывал, что решил пополнить ряды ВСУ. Он убежден, что каждый мужчина должен быть готовым стать на защиту Украины, ведь это является обязанностью сознательного украинца. Однако этот процесс у него затянулся из-за бюрократических процедур и необходимости дополнительных обследований.

Напомним, недавно стало известно, что юморист и актер Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ. Мужчина будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

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