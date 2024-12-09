Ведущий рассказал, кто стал инициатором расставания.

Известный украинский ведущий и блогер Никита Добрынин сообщил, что разошелся с девушкой, с которой подтвердил роман в феврале этого года. Знаменитость поделился, что стало причиной разрыва и кто был инициатором.

В комментарии для программы "Тур звездами" телезвезда отметил, что до конца не может объяснить, какой именно была причина расставания. Однако он намекнул, что чувства к экс-избраннице были очень сильные, но "дистанция" повлияла на их роман. Вероятно, девушка Никиты жила за границей.

По его словам, это было совместное решение, которое они приняли не так давно. У ведущего нет обиды на бывшую и он отмечает, что никто из них не виноват в расставании. Он не скрывает, что разрыв ему было пережить нелегко.

"Я встретил любовь, но не удержал ее. Это было недавно. Сложно объяснить, (почему не сложилось - УНИАН). Это всегда движение, постоянные изменения с обеих сторон. Дистанция. Не скажу, что проблема во мне или бывшей девушке. Просто так сложилось. Сложно было", - поделился блогер.

Добрынин отметил, что эти отношения длились год. Сейчас он счастлив и не жалеет ни о чем, потому что говорит, что у него были настоящие чувства к девушке, имя которой до сих пор держит в секрете. 36-летний Никита признался, что готов к новым отношениям и хочет снова влюбиться.

"Недавно открыл для себя, что любовь невозможно потерять, она в тебе. Ты можешь любить безграничное количество раз. Трудно терять, трудно проходить этот период, но классно уметь любить, потому что, мне так кажется, не все люди умеют это или же называют любовью другие чувства", - добавил звезда.

К слову, мужчина состоял в браке с блогершей Дашей Квитковой. Они закрутили роман в 2019 году на шоу "Холостяк", после которого поженились. Однако в прошлом году пара объявила о разводе. Экс-супруги воспитывают общего сына Льва.

Напомним, ранее Даша Квиткова ответила, свободно ли ее сердце после развода с Добрыниным. Блогерша призналась, что у нее много ухажеров.

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