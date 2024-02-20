Мужчина впервые заговорил о своей избраннице.

Сердце украинского ведущего Никиты Добрынина теперь занято. После развода с Дашей Квитковой ему приписывали много романов, однако сейчас он официально подтвердил новые отношения.

Сначала Никита подчеркнул, что его избранница - это не блогерша Чара Хорив.

"У меня нет с Чарой романа. У нас с ней прекрасное дружеское общение и мне это приятно. Всегда, с одной стороны, хочешь отношений, а с другой - не хочешь", - сказал мужчина в программе "Люкс ФМ".

Однако ведущая все же переспросила, кто тогда новая девушка Добрынина и чем она занимается. Мужчина был немногословным.

"Сейчас мое сердце несвободно. Девушка занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы", - ответил Никита.

Также он добавил, что еще не знакомил новую пассию с сыном Львом от отношений с блогершей Дашей Квитковой.

"Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то, конечно, я с радостью буду знакомить ее со Львом. Пока еще не знакомил", - сказал ведущий.

Напомним, ранее Никита Добрынин рассказал об отмене венчания с экс-женой Дашей Квитковой. Священник им объяснил, что когда пара официально решила быть не вместе, то и их брак на небе тоже уже "не вместе".

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