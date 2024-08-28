Даша призналась, что у нее много ухажеров.

Украинская блогерша Даша Квиткова честно ответила, свободно ли ее сердце после развода с известным ведущим Никитой Добрыниным. Звезда сети рассказала о своих ухажерах, и какие подарки от них получает.

По словам Квитковой, пока что ее личная жизнь остается неизменной. Она не нашла мужчину, с которым бы хотела построить отношения и ее сердце свободно. В то же время блогерша не отказывается от подарков и внимания со стороны мужчин. Они дарят Даше цветы и часто она даже не знает, от кого эти букеты.

"Мое сердце действительно свободное, это правда. Относительно букетов... Я просто люблю внимание мужчин и не запрещаю им дарить цветы, когда они хотят это делать. Бывает такое, что они находят мой номер, передают его в цветочный магазин и те уже сами связываются со мной и узнают, когда можно доставить букет", - поделилась женщина.

На вопрос о том, какие черты характера не нравятся инфлюенсерке в мужчинах, она долго не думая отметила, что таких черт есть две. В частности, когда представители сильного пола не могут взять на себя ответственность за слова и поступки, а также, когда критикуют своих бывших, при этом восхваляя себя.

Что известно о браке Квитковой и Добрынина

Ведущий и блогерша впервые встретилась в 2019 году. Их знакомство состоялось на проекте "Холостяк", где Никита был главным героем. Квиткова стала победительницей шоу и была, едва ли не единственной, кто вышел замуж за "холостяка".

Уже в 2020 году знаменитости поженились и через год у них родился сын Лев. После трех лет брака стало известно, что супруги разводятся. Даша рассказала, как они с Добрыниным поделили имущество после разрыва.

Напомним, ранее Даша Квиткова трогательно поздравила сына с 3-летием. Звезда сети поделилась кадрами с мальчиком.

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