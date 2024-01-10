В деле о смерти актера поставлена точка.

Этой осенью новость о смерти известного американского актера сериала "Друзья" Мэтью Перри шокировала весь мир. Тогда его нашли без признаков жизни в ванной собственного дома.

Одной из версий вероятной смерти была передозировка наркотиками. Другие говорили о том, что мужчина мог утонуть в ванной. Впоследствии медики настаивали, что у актера произошло острое действие кетамина, известного накротического средства. Но официальная версия смерти так и не была установлена.

А на днях расследование по этому делу завершилось. Полицейский департамент Лос-Анджелеса согласился с выводами медиков. Об этом сообщает издание People.

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Следствие согласилось, что ишемическая болезнь сердца и действие наркотического вещества привели к случайной смерти актера. Кстати, мужчина проходил лечение от наркозависимости, но последний курс у него был примерно за полторы недели до смерти.

Напомним, 54-летний актер Мэттью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года. Его тело нашел ассистент. Тогда наркотических средств в доме обнаружено не было.

К слову, бывшая девушка актера рассказывала о его многолетней наркозависимости. Однажды она даже нашла его с приклеенными руками к коленям. Таким образом, Перри якобы хотел остановить свое желание снова принять наркотики. Она пыталась ему помочь в борьбе с вредной привычкой, но все попытки были безуспешными.

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