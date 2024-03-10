Женщина отмечает, что трагедия могла произойти не случайно.

Экс-возлюбленная покойного актера Мэттью Перри - Кейти Эдвардс - призывает пересмотреть его дело и разобраться в истинных причинах смерти 54-летнего мужчины. Об этом пишет издание Mirror.

Недавно Кейти отметила, что следствие полностью не раскрыло все детали трагедии. Она считает, что медицинский персонал, который приходил к нему домой, должен понести наказание.

"Дело следует пересмотреть. Знаю, что, когда Мэттью принимал от 40 до 50 доз викодина (сильное обезболивающее) в день, он получал его от медсестры, которая приходила к нему домой. У него был способ уговорить людей делать что-либо для него, говоря: "Я дам вам эту сумму, если вы будете молчать и принесете мне это", - сказала женщина.

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Напомним, отношения Перри и его бывшей ассистентки Эдвардс начались в 2006 году. Пара встречалась пять лет, все время Кейти пыталась помочь любимому побороть наркотическую зависимость, но он ее не слушал. После расставания они остались друзьями.

Что известно о смерти Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. По выводам следствия, ишемическая болезнь сердца и действие наркотического вещества привели к его случайной смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что за день до смерти Мэттью Перри был на свидании.

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