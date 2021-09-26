Герцогиня посетила публичное мероприятие в Нью-Йорке и высказалась о вакцинации против COVID-19.

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл призвала мир к равенству и справедливости при вакцинации от коронавируса. При этом она выступала в украшениях стоимостью более 30 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что с соответствующим призывом Маркл выступила на мероприятии в Нью-Йорке.

По ее мнению, каждый человек на планете имеет право получить вакцину от COVID-19, но в реальности не все могут этим правом воспользоваться.

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При этом наряд, в котором она вышла на публику, обошелся герцогине в десятки тысяч долларов. В частности, Маркл выступала в белом платье от Valentino за 4,5 тысячи долларов. Кроме того, на ней были серьги за 16,5 тысячи долларов, часы за 12 тысяч долларов и браслет за 6,9 тысячи долларов от Cartier.

Ранее сообщалось, как принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии телевизионщиков в Британии.

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Автор: Катерина Шварц