Репутация пары испортилась даже среди звездной элиты.

Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии вручения Национальной телевизионной премии, когда на экранах появился фрагмент из их интервью американской ведущей Опре Уинфри.

Об этом пишет The Daily Mail.

Реакция публики в прямую трансляцию не попала, однако источники таблоида заверили, что зрители "громко" насмехались и освистали появление герцога и герцогини на экране.

Эта церемония является одним из знаковых событий года в Лондоне, в котором традиционно принимают участие многие британские знаменитости.

Читайте также"Все настоящее": Бритни Спирс насмешила фанов "дряблыми" ягодицами"Когда появилась Меган, публика разразилась криками. Некоторые кричали и смеялись. Были несколько возмущенных, но, к сожалению, Меган в тот вечер явно не пользовалась особой популярностью", – рассказал на правах анонимности один из гостей мероприятия.

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В интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

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Автор: Виолетта Орлова