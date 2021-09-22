Это не первая публичная насмешка над звездной четой.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл известной американской телеведущей Опре Уинфри было номинировано в категории "Выдающийся документальный или специальный выпуск" в рамках 73-й церемонии "Эмми" и стало поводом для очередных шуток.

Об этом пишет The Mirror.

Ведущий шоу стендапер Седрик "Развлекатель" решил поглумиться над звездными супругами, упрекнув, что сериал "Корона" меркнет по сравнению с настоящей британской монархией.

Седрик не прошел мимо и обвинений Маркл, что в Букингемском дворце якобы серьезно обсуждали цвет кожи будущего ребенка Гарри и Меган.

Читайте такжеПопулярный украинский актер рассказал о травле: "Кричали, что я петушара""Меган должна обвинять этого мальчика, потому что он отказался от своего трона быстрее, чем Эдди Мерфи в "Поездке в Америку", – продолжил шутку 57-летний комик.

В "Поездке в Америку" будущий монарх одной из африканских государств отправляется в США, где встречает девушку мечты, ради которой готов отречься от престола.

Ранее принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии телевизионщиков в Британии.

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В интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

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Автор: Виолетта Орлова