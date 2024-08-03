Женщина написала эмоциональный пост.

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская после резкого обращения своего 15-летнего Роберта к известному отцу Вячеславу Узелкову, отреагировала на его слова.

Сначала она поблагодарила парня за откровенность и позицию. И отметила, что его решительности можно поучиться.

"Я увидела твою смелость быть честным не только перед собой, но и перед другими - все это вызывает большое уважение. У тебя есть чему поучиться, а именно достоинству и чести, отстаивать свои собственные границы, защищать свое самое дорогое - семью, своих девочек. Вот оно ощущение, быть за каменной стеной, за мужественными плечами и почувствовать женскую слабость рядом с тобой. Прости, что тебе пришлось взять все это в свои руки", - написала Марина в своем Instagram.

Видео дня

Она также попросила прощения у сына за все то, что избегала откровенных разговоров об отце и пыталась замалчивать правду.

"Своим молчанием и избеганием этих разговоров я лишь хотела защитить вас с Оливией от всей той грязи и боли, которая возникает при обсуждении этой темы. Мы должны учиться говорить правду вслух, как бы это ни было сложно и трудно. Мы должны защищаться, чтобы не давать даже крошечной возможности обидеть себя, потому что, в первую очередь, это нас разрушает и очень ранит, формируя внутренние комплексы и неуверенность в себе".

По словам Марины, после поста сына она почувствовала все его переживания. Однако надеется, что Роберту теперь станет легче.

"Читая твои строки, я еще глубже почувствовала ту пронзительную боль, с которой ты живешь. Еще раз благодарю тебя за твою смелость и достойную позицию. Надеюсь, что благодаря этому, ты почувствовал маленькую крошку облегчения и получил больше силы и уверенности двигаться дальше с правильными ориентирами по жизни", - отметила Боржемская.

К слову, Вячеслав Узелков и Марина Боржемская прожили в браке более 20 лет. У них родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия.

Однако в 2018 году пара скандально развелась и боксер до сих пор публично обвиняет экс-супругу в некоторых проблемах. Кстати, заявление сына он пока не комментировал.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, почему долгое время не уходила от Узелкова.

Вас также могут заинтересовать новости: